Стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочарован Парижем

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Российский стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочаровался в Париже.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

По словам шоумена, во время своих прошлых посещений мировой столицы моды он пришёл в ужас из-за антисанитарии и большого количества крыс, снующих по улицам города.

Теперь к крысам добавились ещё и многочисленные клопы, которые отбили у него последнее желание ещё раз увидеть Париж лично, хотя, по словам Зверева, он был там уже много раз.

"Я давно уже разочарован Парижем. Хорошо, что это все увидели и ощутили на себе гости Недели моды. Может быть, сейчас, когда звёзды, которые посетили Париж, начнут об этом говорить, местные власти начнут что-то делать и с крысами, и с клопами, и с тараканами, и с другими насекомыми", — сказал Зверев в беседе с RTVI.

В последнее время Париж переживает настоящее нашествие клопов, которых можно встретить в кино, кафе, общественном транспорте, а не только в квартирах горожан.

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