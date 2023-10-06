Российский стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочаровался в Париже.
По словам шоумена, во время своих прошлых посещений мировой столицы моды он пришёл в ужас из-за антисанитарии и большого количества крыс, снующих по улицам города.
Теперь к крысам добавились ещё и многочисленные клопы, которые отбили у него последнее желание ещё раз увидеть Париж лично, хотя, по словам Зверева, он был там уже много раз.
"Я давно уже разочарован Парижем. Хорошо, что это все увидели и ощутили на себе гости Недели моды. Может быть, сейчас, когда звёзды, которые посетили Париж, начнут об этом говорить, местные власти начнут что-то делать и с крысами, и с клопами, и с тараканами, и с другими насекомыми", — сказал Зверев в беседе с RTVI.
В последнее время Париж переживает настоящее нашествие клопов, которых можно встретить в кино, кафе, общественном транспорте, а не только в квартирах горожан.
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