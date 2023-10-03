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Этномолог про нашествие клопов в Париже: я бы запаниковала

1:55
Мир

Этномолог, сотрудник лаборатории экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала информацию о нашествии клопов в Париже, из-за которого глава Минздрава страны просит граждан не паниковать.

Этномолог про нашествие клопов в Париже: я бы запаниковала
Фото: wikimedia.org

Эксперт отметила, что прежде всего необходимо точно знать, о каких именно клопах идёт речь, сообщив, что если это постельные клопы, то паниковать французам точно стоит.

"Я бы запаниковала, потому что постельные клопы — это такие клопы, которые живут в постелях у людей и кусают их по ночам, если не соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Они размножились у кого-то в домах так сильно, что люди на себе их заносят в общественный транспорт. А когда вы находитесь в общественном транспорте, то он может к вам заползти в сумку, в карман, в одежду, вы принесете домой — они начнут размножаться, и, так сказать, вам будет это неприятно. Так что я бы паниковала", — сказала Кривошеина.

Этномолог добавила, что инфекции постельные клопы не разносят, а вот кусаются больно, до крови, и мешают людям спать по ночам.

Клопов могли завезти и мигранты, и с таким же успехом это могло быть сочетание случайных факторов, в результате чего клопы распространились по домам, особенно если на улице стоит тёплая погода, сказала эксперт.

Если клопы всё-таки завелись, Кривошеина посоветовала чаще стирать и обрабатывать горячим способом постельное бельё. Также можно воспользоваться специальными инсектицидами, которые могут быть в формате карандашей, как от тараканов, которыми следует мазать деревянные части мебели и плинтусы.

Ранее глава Минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не впадать в панику из-за нашествия постельных клопов, которые всё чаще попадаются в общественном транспорте.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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