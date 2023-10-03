Глава минздрава Франции Орельян Руссо обратился к согражданам с призывом не паниковать из-за растущего количества постельных клопов, которые всё чаще беспокоят жителей Парижа в общественном транспорте.
Министр заверил, что иммигранты тут не при чём, всё дело в заграничных путешествиях самих французов.
"Не нужно создавать панику, у нас нет нашествия клопов, это никак не связано с иммиграцией, если об этом нужно сказать отдельно. Это связано с перемещениями: когда вы путешествуете, вы можете перенести их на себе из-за границы", — заявил Руссо в эфире радиостанции France Inter.
Глава ведомства признал, что при попадании клопов в дом жизнь в нём становится "адом".
Однако Руссо посоветовал не тратить 2-3 тысячи евро на избавление от этих паразитов силами частных компаний, порекомендовав пользоваться услугами одной из 450 фирм, деятельность которых была согласована с правительством.
В последнее время жителей Франции буквально донимают постельные клопы, которые распространились не только в домах граждан, но и в общественных заведениях, в том числе в больницах, кинотеатрах и общественном транспорте.
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