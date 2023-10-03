Бородина назвала причину новой волны агрессии со стороны Собчак

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина ответила на недавнюю критику и обвинения журналистки Ксении Собчак. Собчак обвинила Бородину в том, что она не поддерживает Елену Блиновскую, известную как "королева марафонов", и утверждала, что Блиновская возила Бородину в Париж за покупками.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

В своем ответе Бородина заявила, что ей льстит, когда Собчак посвящает ей два своих Telegram-канала, но считает ложь неприятной. Она уточнила, что, хотя и поддерживает Блиновскую, она не делает этого публично.

Бородина также ответила на обвинение в том, что её водили за покупками в Париж, заявив, что она сама за всё платила в магазинах и что ее никто не одевал.

Она завершила свой ответ, отметив, что является объектом ежедневных пиар-усилий, но отвечает своим критикам лишь изредка и когда в настроении.

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