Телеведущая Ксения Бородина ответила на недавнюю критику и обвинения журналистки Ксении Собчак. Собчак обвинила Бородину в том, что она не поддерживает Елену Блиновскую, известную как "королева марафонов", и утверждала, что Блиновская возила Бородину в Париж за покупками.
В своем ответе Бородина заявила, что ей льстит, когда Собчак посвящает ей два своих Telegram-канала, но считает ложь неприятной. Она уточнила, что, хотя и поддерживает Блиновскую, она не делает этого публично.
Бородина также ответила на обвинение в том, что её водили за покупками в Париж, заявив, что она сама за всё платила в магазинах и что ее никто не одевал.
Она завершила свой ответ, отметив, что является объектом ежедневных пиар-усилий, но отвечает своим критикам лишь изредка и когда в настроении.
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