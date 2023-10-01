Певица Ирина Салтыкова допустила серьезную ошибку в воспитании дочери

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица и актриса Ирина Салтыкова призналась, что жалеет о своих дружеских отношениях с дочерью Алисой. Сейчас она уверена, что это неправильно. Свое мнение она высказала в интервью Светлане Бондарчук.

Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

По словам Салтыковой, она рано стала матерью, поэтому допустила множество ошибок в воспитании дочери.

"Я сама ребенком была, когда родила. Конечно, масса была ошибок. Я все время выстраивала отношения (с дочерью), как с подружкой. А это неправильно", — подчеркнула Салтыкова.

Уже сейчас, когда ее наследнице 35 лет, Ирина старается сделать выводы из собственных ошибок и порой держит дистанцию с дочерью.

По словам Ирины, развод с Виктором Салтыковым, отцом Алисы, сильно повлиял на их дочь, которая теперь не хочет выходить замуж и рожать детей.

Ранее мы писали, что рэпер Тимати платит зарплату своей девятилетней дочери.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.