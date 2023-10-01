Певица Нюта вспомнила о конфликтах в подростковой группе "Ранетки"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Байдавлетова, известная как Нюта, посетила открытие караоке-клуба Эмина Агаларова и рассказала журналистам, как ей удавалось уживаться с другими участницами некогда популярного женского поп-рок-коллектива "Ранетки".

Фото: prt scr youtube.com/ Channel Nyu

По ее словам, у них не было конфликтов до определенного времени, и о ней всегда заботились, как о самой младшей.

"Ну, уживаться было не сложно. Потому что я была самая младшая. Мне было 15. Девчонки были постарше. Им было по 20. И мне было легко, потому что обо мне заботились, как о младшей сестре. Не было никаких конфликтов. Мы были очень дружны. Потом уже начались эти терки, когда начались проблемы. До этого было все отлично", — призналась Нюта в беседе с "Пятым каналом".

Группа "Ранетки" просуществовала с 2005 по 2019 годы в разных составах. С 2008 по 2009 годы на телеканале СТС выходил одноименный сериал с участницами коллектива в главных ролях.

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