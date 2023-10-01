Певица Светлана Лобода нашла способ заработать на россиянах

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В свое время украинская певица Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых звезд в России, однако начало СВО все расставило по своим местам — она уехала из страны и отказывается петь песни на русском языке. Однако, видимо, из-за упавших гонораров ей пришлось найти способ вновь зарабатывать на россиянах.

Фото: Инстаграм Светланы Лободы.

Сейчас Светлана Лобода обосновалась в Латвии, где у нее есть уютный дом на Рижском взморье. Работает она в Европе, однако, судя по всему, получаемых средств ей недостаточно. Недавно выяснилось, что артистка открыла гражданам нашей страны доступ ко всем своим трекам, даже новым, в Apple Music.

Любители разноплановой музыки тут же потребовали прекратить это и "прикрыть лавочку".

"Появление в "яблочном" сервисе — не случайность. Песни Барских, например, там отсутствуют", — подметили изменения авторы телеграм-канала "Неопра, блин!".

Однако год назад журналистка Ксения Собчак писала, что треки Макса Барских доступны для россиян, и задавалась вопросом, спасет ли музыка мир.

Ранее мы писали, что певец Юрий Лоза оправдал коллег, оскорбляющих журналистов.

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