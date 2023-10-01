В свое время украинская певица Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых звезд в России, однако начало СВО все расставило по своим местам — она уехала из страны и отказывается петь песни на русском языке. Однако, видимо, из-за упавших гонораров ей пришлось найти способ вновь зарабатывать на россиянах.
Сейчас Светлана Лобода обосновалась в Латвии, где у нее есть уютный дом на Рижском взморье. Работает она в Европе, однако, судя по всему, получаемых средств ей недостаточно. Недавно выяснилось, что артистка открыла гражданам нашей страны доступ ко всем своим трекам, даже новым, в Apple Music.
Любители разноплановой музыки тут же потребовали прекратить это и "прикрыть лавочку".
"Появление в "яблочном" сервисе — не случайность. Песни Барских, например, там отсутствуют", — подметили изменения авторы телеграм-канала "Неопра, блин!".
Однако год назад журналистка Ксения Собчак писала, что треки Макса Барских доступны для россиян, и задавалась вопросом, спасет ли музыка мир.
Ранее мы писали, что певец Юрий Лоза оправдал коллег, оскорбляющих журналистов.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".