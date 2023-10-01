Российский певец, исполнитель хита "Плот", Юрий Лоза считает справедливым поведение своих коллег в отношении представителей прессы. Так, в последнее время многие звезды позволяют себе оскорбления и нецензурную брань в адрес журналистов.
Юрий Лоза считает, что журналисты изменились и больше никто не занимается тем, чтобы поднимать культуру.
"В советское время журналисты пытались писать о чём-то позитивном, а теперь ищут один негатив. Иногда тоже хочется сказать что-то нелицеприятное. Какие журналисты — такая и реакция. Но я не ругаюсь и не матерюсь. Я думаю, что ругаться нехорошо по любому поводу", — отметил музыкант в беседе с "Абзацем".
При этом он отметил, что и современные артисты далеки от культуры.
Недавно певец Шура обругал журналистку, которую назвал "бездарностью". И такие инциденты перестают быть редкостью.
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