Юморист Максим Галкин* сообщил об отмене концертов в Казахстане

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин, признанный иноагентом на территории РФ, еще в конце августа пожаловался на противодействие властей Казахстана в проведении его концертов. На днях он вновь вышел на связь с поклонниками в блоге и рассказал, какие новые препятствия возникли для его выступления в Алмате и Астане.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Концерты должны были пройти 8 и 9 октября, на каждый из них были распроданы все билеты. Однако руководство Центрального концертного зала в Астане сообщило о проблемах с водопроводом. Из-за необходимости его починить, концерт попал под угрозу отмены.

Уже 1 октября во Дворце республики в Алмате нашли проблемы с механикой. На ближайшие две недели здание закрыли на ремонт, в связи с чем выступление комика отменили.

Галкин сообщил, что готов лично приехать и помочь устранить возникшие трудности, чтобы залы Казахстана вновь открыли для него и зрителей свои двери.

В заключение он отметил, что готов рассмотреть возможность переноса мероприятий.

Ранее стало известно, что актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с возлюбленным.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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