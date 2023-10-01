Блогер Виктория Боня показала первую реакцию дочери на ее лицо после пластики

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Виктория Боня опубликовала в своем блоге скриншот первой реакции дочери Анджелины на ее лицо после пластики. Судя по всему, девочка была сильно удивлена.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

"А это реакция дочки, которая увидела меня пять недель после", — Боня подписала фотоснимок.

Виктория Боня сообщила подписчикам о том, что сделала пластическую операцию на лице 27 августа. Блефаропластика (операция по изменению формы век или разреза глаз) обошлась ей в 20 миллионов рублей.

У модели Виктории Бони есть единственная дочь Анджелина-Летиция, которая появилась на свет в 2012 году.

Ранее мы писали о реакции матери модели на ее новую внешность.

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