Блогер и модель Виктория Боня опубликовала в своем блоге скриншот первой реакции дочери Анджелины на ее лицо после пластики. Судя по всему, девочка была сильно удивлена.
"А это реакция дочки, которая увидела меня пять недель после", — Боня подписала фотоснимок.
Виктория Боня сообщила подписчикам о том, что сделала пластическую операцию на лице 27 августа. Блефаропластика (операция по изменению формы век или разреза глаз) обошлась ей в 20 миллионов рублей.
У модели Виктории Бони есть единственная дочь Анджелина-Летиция, которая появилась на свет в 2012 году.
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