Мать Виктории Бони подбирала слова для дочери после пластической операции

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня на днях встретилась с матерью и решила показать подписчикам реакцию родительницы на ее новую внешность. Как показалось интернет-пользователям, женщина старалась подбирать слова, чтобы не обидеть дочь.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

Так, поначалу она вообще не хотела ничего говорить, но дочь убеждала ее поделиться впечатлениями. Женщина отметила, что у дочери стал короче нос, но в целом она осталась собой.

"Главное, чтобы тебе было хорошо. Ну, ты же мне говорила, что у тебя есть два месяца на восстановление. Ну не страшно совсем. Глазки даже пошире стали, приоткрылись. Ну губочки хорошенькие", — отметила мать модели.

При этом она заявила, что ее наследница заметно помолодела и выглядит на все 25, однако поклонники Бони словам матери не поверили. Им показалось, что женщина оказалась не в восторге от увиденного.

Ранее мы писали, что в МВД начали проверку в отношении Виктории Бони по факту мошенничества.

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