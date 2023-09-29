Соседи Аллы Пугачёвой перестали узнавать певицу из-за изменений во внешности артистки

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Соседи Аллы Пугачёвой, проживающей в Израиле, стали замечать, что её внешность изменилась настолько, что артистку стали сложно узнавать, сообщает KP.RU.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

По словам жителей Герцлии, где также проживает певица, они часто видят её в местных магазинах без макияжа и ювелирных украшений. Соседи отмечают, что в настоящее время Примадонна выглядит как сухонькая старушка в парике.

По данным издания, эмоциональное состояние Пугачёвой также ослабло: недавно она расплакалась, когда директор Бориса Моисеева прислал ей фотографию памятника своему коллеге и близкому другу.

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