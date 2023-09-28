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Спутница Алена Делона заявила, что дети актера искусно манипулируют им

2:47
Шоу-бизнес

По мнению Хироми Роллен, спутницы 87-летнего французского актера Алена Делона, его дети оказывают на него манипулятивное воздействие. Она считает, что Делон может быть не в полной ясности относительно всех аспектов ситуации, связанной с иском, который был подан его детьми против Роллен.

Спутница Алена Делона заявила, что дети актера искусно манипулируют им
Фото: Wikipedia

"Я даже не знаю, в курсе ли он, что они со мной делают с 5 июля", — сказала японка в интервью газете Le Parisien.

Касаясь того факта, что Делон присоединился к жалобе своих детей на Роллен и подписал письмо, в котором ему предлагали убрать свою спутницу из своего дома в Души (департамент Луаре в центральной части Франции), она заявила, что актер не мог "поставить свою подпись под текстом письма, зная его содержание". Роллен отвергла все обвинения со стороны детей актера и утверждала, что у нее с Делоном были крепкие отношения.

Ранее дети французской кинозвезды подали иск в суд, обвинив спутницу своего отца в нанесении морального вреда. Позже Делон также присоединился к этой жалобе. По информации телеканала "France 3", женщина, в частности, вмешивалась в личную переписку актера и, кроме того, крала его письма. Согласно французскому уголовному законодательству, за подобные действия может грозить лишение свободы на срок до трех лет и штраф в размере до €45 тыс.

Сын Делона, Антони, также подал отдельное обвинение против 66-летней женщины в Париже. Он обвинил ее в домогательствах, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с животными.

В свою очередь, женщина внесла жалобу на детей актера, обвинив их в клевете, насилии и краже.

Об Алене Делоне

В 2017 году Ален Делон объявил о завершении своей кинокарьеры. Актер, переживший инсульт летом 2019 года, снялся в более чем 90 фильмах и прославился своими ролями в таких картинах, как "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также в совместном советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980).

На Каннском фестивале в мае 2019 года Делон был награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" за выдающуюся кинокарьеру.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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