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Телекритик Горбунов: актриса Бабенко справится с ролью ведущей "Жди меня"

0:52
Шоу-бизнес

Телекритик Александр Горбунов оценил замену ведущей программы "Жди меня" Татьяны Арнтгольц на актрису театра "Современник" Алёну Бабенко. Об этом пишет NEWS.ru.

Телекритик Горбунов: актриса Бабенко справится с ролью ведущей "Жди меня"
Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

По мнению критика, заслуженная артистка РФ Бабенко с этой ролью справиться и сможет к каждому гостю найти подход.

"Выходить на сцену, общаться со зрителями, делать это в вежливой и уважительной форме, находить слова, чтобы успокоить отчаявшихся в поиске людей, думаю, это у неё обязательно получится", — предположил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Арнтгольц, которая была ведущей программы на протяжении пяти лет, покинула проект. 

По словам её соведущего Александра Лазарева, ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам и съёмкам в кино.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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