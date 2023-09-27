Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Арнтгольц, которая была ведущей программы "Жди меня" на протяжении пяти лет, покинула проект. Об этом сообщило издание StarHit.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Как рассказал её соведущий Александр Лазарев, она ушла по собственному желанию, отдав много лет проекту. Однако сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам и съёмкам в кино.

Новую ведущую Лазарев представит в очередном выпуске, который выйдет в эфир уже 28 сентября. Источники утверждают, что её станет актриса Алёна Бабенко.

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