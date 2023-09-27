Актриса Татьяна Арнтгольц, которая была ведущей программы "Жди меня" на протяжении пяти лет, покинула проект. Об этом сообщило издание StarHit.
Как рассказал её соведущий Александр Лазарев, она ушла по собственному желанию, отдав много лет проекту. Однако сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам и съёмкам в кино.
Новую ведущую Лазарев представит в очередном выпуске, который выйдет в эфир уже 28 сентября. Источники утверждают, что её станет актриса Алёна Бабенко.
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