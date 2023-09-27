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Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет

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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Арнтгольц, которая была ведущей программы "Жди меня" на протяжении пяти лет, покинула проект. Об этом сообщило издание StarHit.

Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет
Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Как рассказал её соведущий Александр Лазарев, она ушла по собственному желанию, отдав много лет проекту. Однако сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам и съёмкам в кино.

Новую ведущую Лазарев представит в очередном выпуске, который выйдет в эфир уже 28 сентября. Источники утверждают, что её станет актриса Алёна Бабенко.

Ранее блогер Даня Милохин заявил, что сбежать из России ему помогли друзья.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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