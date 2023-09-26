В России блогер Даня Милохин после возвращения из-за рубежа пробыл всего несколько дней, а затем улетел в Дубай. Он признался в интервью Мадонне Мур, что ему стало страшно из-за того, что его могут призвать на срочную армейскую службу.
"Буквально через день Екатерина Мизулина написала у себя в Telegram-канале, что хочет, чтобы я пошёл в армию, чтобы я доказал любовь к Родине. Меня это очень сильно испугало. Любого бы это испугало… Честное слово, мне было страшно", — заявил Милохин.
Также он рассказал, кто помог ему в переезде. По словам блогера, это друзья: иноагент рэпер Алишер Моргенштерн* и генеральный директор "Бугатти Мьюзик" Ашер Арабачян. Милохин заявил, что писал ещё основателю Dream Team Ярославу Андрееву и разговаривал с менеджером Hype House Заиром. А билеты из России покупала его менеджер Яна.
* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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