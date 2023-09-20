Собчак согласилась на интервью с Моргенштерном*

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак согласилась на интервью с рэпером Моргенштерном*. Она объявила об этом в своем Telegram-канале, сообщает Gazeta. ru.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Собчак опубликовала видеоселфи, снятое в Дагестане: Она отметила, что решила не делать яркий макияж, чтобы не смущать Моргенштерна.

"У меня к тебе тоже условие: готова быть без команды, но предлагаю, чтобы за нами следила публика. Давай сделаем открытую встречу, малыш, я готова", — сказала Собчак.

Журналистка также выразила готовность прилететь в Дубай для беседы с Моргенштерном.

"Уважаемая Ксения Анатольевна, теперь почаще буду к вам обращаться, вы вон хоть краситься начали, чтобы мне ответы записывать. Кстати признаюсь, выглядите недурно", — съязвил Моргенштерн.

Моргенштерн настаивал на проведении беседы в Дубае и требовал, чтобы Собчак разговаривала с ним без наушника и подсказок от команды. Он также подчеркнул, что одной из основных причин, по которой он соглашается на это интервью, является возможность рекламной интеграции.

* — включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.