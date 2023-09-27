Игорь Николаев провёл две недели в больнице после тяжёлой операции. Музыкант медленно восстанавливается, но пока нет информации о его выписке. Все это время молодая супруга маэстро Юлия Проскурякова молчала о состоянии своего знаменитого мужа. Однако недавно певица опубликовала свою фотографию в блоге.
Молодая супруга Николаева похудела и выглядит уставшей. На новом снимке видно, что она потеряла вес.
Николаев перенёс операцию на сердце после третьего инфаркта и находится на реабилитации в одной из столичных больниц. Врачи продолжают тщательно следить за его состоянием и пока не считают возможным отправить его домой.
В выходные дни жена певца одиноко отметила годовщину свадьбы.
"13 лет — ландышевая (кружевная) свадьба! Красиво. И мы такие красивые и счастливые! Пусть будет так всегда. Люблю!" — написала она.
Проскурякова не даёт никаких комментариев о состоянии мужа и отказывается обсуждать произошедшее.
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