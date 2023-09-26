Певец Михаил Шуфутинский рассказал, как проходит выздоровление Николаева

Певец и музыкант Михаил Шуфутинский уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. По его словам, его коллега и друг "очень сильный человек".

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

В настоящее время Николаеву продлили госпитализацию, врачи пристально наблюдают за состоянием композитора. По их словам, он идет на поправку, но о выписке пока говорить рано. Шуфутинский заявил, что он, как и многие другие друзья музыканта, ждут от него вестей.

"Я тоже волнуюсь за здоровье Игоря. Но рассказать вам ничего не могу. Уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. Он сильный человек", — говорит он.

Своим хитом "3 сентября" Михаил Шуфутинский обязан именно Игорю Николаеву, который написал текст песни. Изначально ее должен был исполнять другой артист, но в итоге стала визитной карточкой шансонье.

Ранее мы писали, что Наташа Королева и Игорь Николаев не общаются.

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