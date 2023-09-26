Певица Настаться Самбурская пожаловалась на отсутствие денег для съемки клипа

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса Настасья Самбурская рассказала, что не снимает клип на свою композицию "Полмира", так как у нет финансовых возможностей.

Фото: Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Instagram

"Хороший клип это дорого, я пока столько не зарабатываю, а плохой снимать не хочется", — заявила исполнительница.

По ее словам, она только недавно начала работать самостоятельно, без продюсера. В настоящий момент на все заработанные средства она приобрела машину, все, что заработает впоследствии, будет вкладывать в музыку.

Долгое время продюсером Самбурской был Виктор Дробыш, однако между ними случился конфликт и они разошлись.

Ранее стало известно, что Самбурская выставила на продажу личные вещи из своего гардероба.

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