Актриса Настасья Самбурская устроила распродажу личных вещей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Настасься Самбурская решила продать брендовые вещи из своего гардероба. Артистка планирует выручить с продаж более одного миллиона рублей.

Фото: Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм

Telegram-канал "Звездач" опубликовал информацию, согласно которой Самбурская выставила на продажу свою одежду и обувь на одной из ресейл-платформ. В прошлом месяце актриса выставила 41 объявление на сайте.

"Самый дорогой товар от артистки, вечернее платье, стоит 101 тысячу 190 рублей, есть и босоножки за 99 тысяч. А вот самая дешевая — мини-юбка за 7 тысяч. Всего Настасья хочет заработать на своей одежде 1 миллион 317 тысяч 740 рублей", — сообщают авторы.

Ранее актриса Настасья Самбурская похвасталась результатами похудения после отказа от сахара.

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