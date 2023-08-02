Актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой после диеты без сахара

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Настасья Самбурская внимательно следит за своей внешностью. Она ежедневно тренируется в зале, а также правильно питается. Однако для пляжного сезона звезда решили достигнуть идеальной фигуры. Для этого ей понадобилось соблюдать специальную диету.

Фото: соцсети

Артистка три месяца назад проконсультировалась с эндокринологом, который рекомендовал ей исключить из рациона мучное, сладкое, жирное, молочные продукты и фрукты. Результатами преображения Самбурская поделилась со своими поклонниками.

"У меня закончилась аскеза на сахар!", — сообщила Настасья в личном блоге.

На фото Настасья позирует перед зеркалом в спортивном топе и шортах. Поклонники впечатлились рельефным прессом, стройными бедрами и хрупкими плечами актрисы.

Ранее результатами похудения похвасталась певица Ирина Дубцова.

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