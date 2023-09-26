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Певица Лариса Долина разозлилась из-за слухов об отце ее единственной внучки

1:25
Шоу-бизнес

Народная артистка России не смогла пройти мимо заголовка желтой прессы и ответила на те слухи, о которых прочитала. Так, журналисты утверждают, что бывший супруг певицы стал отцом ее единственной внучки, якобы, мужчина во время брака "гулял налево и направо".

Певица Лариса Долина разозлилась из-за слухов об отце ее единственной внучки
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Лариса Долина считает, что нельзя закрывать глаза на то, что пишут некомпетентные журналисты, не проверяющие факты. Так, она заявила, что отцом 11-летней Саши является достойный мужчина, имени которого она не может назвать.

"Моя внучка рождена от замечательного парня, которого я знаю очень хорошо, и горжусь тем, что именно он стал Сашиным отцом. Я не могу, по определенным причинам, озвучивать его имя, так сложилось. Но Илья Спицын никакого отношения к рождению моей внучки не имеет", — отметила Лариса Александровна.

Под постом Долиной отметились и другие звезды, ставшие жертвой необдуманной информации в прессе. Екатерина Стриженова заявила, что в подобных случаях обращается к юристу. Фотограф Дмитрий Исхаков назвал ситуацию "чудовищным трешем". Елена Ваенга резко обругала сотрудников редакции газеты, а Лариса Гузеева вспомнила тяжелый период в жизни Александра Абдулова.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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