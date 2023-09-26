Телеведущая Ида Галич похвасталась фигурой в кружевном белье

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Ида Галич в последнее время часто радует поклонников откровенными снимками. В этот раз звезда социальных сетей решилась продемонстрировать свою стройную фигуру в черном кружевном белье.

Фото: Личный аккаунт Иды Галич в Instagram

33-летняя блогерша не устает хвастаться своей стройностью, которую ей удалось достичь благодаря правильному питанию и отказу от алкоголя. В свежей фотосессии Галич позирует прямиком из кровати. Знаменитость в черном кружевном белье сделала снимок в отражении зеркала. Поклонники отметили, что у девушки не был нанесен макияж.

Ранее Ида Галич рассказывала, что придерживается системы правильного питания. По ее словам, она разрешает себе всю еду, но по чуть-чуть. Кроме того, недавно она завершила свой 40-дневный эксперимент по отказу от алкоголя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.