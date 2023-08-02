Блогерша Ида Галич раскрыла секреты своего питания

Блогерша Ида Галич рассказала в своем Telegram-канале, что придерживается системы "более или менее правильного питания". По ее словам, главный принцип этой диеты заключается в том, что она позволяет себе все, но по чуть-чуть.

Фото: topnews.ru

Звезда призналась, что пришла к такой системе питания методом проб и ошибок. Согласно ей, утром ведущая ест белковые продукты, зеленые овощи, а также немного авокадо или красной рыбы.

"В тонкостях я не разбираюсь, скажу проще — овощи (у меня на завтрак в основном зеленые — я не знаю почему, легкий бзик, но я с ним подружилась) плюс что-то из яиц, курочки и т. д.", — поделилась звезда.

В обед Ида предпочитает перекусывать сэндвичами с мясом, зеленью и творожным сыром. Все это с черным хлебом или армянским лавашем. Кроме того, блогерша исключила из вечернего рациона картошку, рис, гречку и другие крупы.

"Разрешаю себе все, но по чуть-чуть", — поделилась Галич.

Ида призналась, что старается проходить в день 10 тысяч шагов, а также выпивать большое количество воды.

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