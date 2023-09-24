Хирург Аршакян назвал причину преображения Аллы Пугачёвой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оценку обновлённой внешности Аллы Пугачёвой дал доцент кафедры пластической хирургии МИ РУДН Вардан Аршакян. По словам специалиста, певица выглядит отлично, и лёгкие следы хирургических вмешательств исчезнут в течение нескольких месяцев.

Фото: Openverse

Аршакян отметил, что успех такого вида операции зависит от правильного процесса реабилитации. Он подчеркнул, что чтобы достичь хорошего результата, пациент должен строго следовать рекомендациям врача после операции.

"Если пациент хочет добиться хорошего результата от операции, он должен безукоризненно выполнять все рекомендации врача после вмешательства", — отметил хирург Аршакян в беседе с "МК".

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