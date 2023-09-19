Дети Пугачёвой и Галкина* отпраздновали 10-летие близнецов в узком кругу людей

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дети певицы Аллы Пугачёвой и артиста Максима Галкина*, Гарри и Лиза, отметили свой десятый день рождения. Раньше семья проводила роскошные праздники в своём московском замке. На этот раз они решили отпраздновать день рождения за границей, так как переехали из России в прошлом году. По информации "КП", родители не устроили большое торжество и провели его в узком кругу.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В этот день была организована небольшая вечеринка. На своей территории в Герцлии был установлен мангал, на котором готовили сосиски и шашлыки из мяса и рыбы. Гости собрались за столом под открытым небом. На десерт подали праздничный торт со свечами.

Пугачёва была в белом кружевном наряде с открытыми плечами, а Лиза оделась в блестящее металлическое платье с бантом на голове. Галкин* и Гарри предпочли более практичную одежду, так как занимались приготовлением еды и мангалом.

"Вот это я называю день рождения", — шоумен выразил свою радость, пока Гарри раздувал угли.

Мать именинников и дочь помогали накрывать стол. Вся семья сами готовила и сервировала еду, не приглашая помощников по хозяйству.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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