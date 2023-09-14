Народный артист РФ Юрий Чернов: Галкин* и Смольянинов** считают РФ злом из-за либерализма

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В рамках XXI Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске почётным гостем является народный артист РФ Юрий Чернов, известный своей работой в таких фильмах, как "Доживем до понедельника" и "Приключения Электроника", а также других проектах. На мероприятии он высказал мнение относительно актёра Артура Смольянинова* и шоумена Максима Галкина**, которые раскритиковали Россию. Чернов объяснил, почему данные люди считают РФ злом.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Как сообщает сайт aif.ru, Смольянинов*, ранее известный своими ролями в патриотических фильмах, выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и использовать оружие против русских. Галкин**, в то время как выступает на концертах в Израиле, куда переехал с Аллой Пугачевой после начала событий в Украине, высказывается негативно относительно России.

"Либерализм стал модным. Поэтому у таких, как Галкин** и Смольянинов* и других их ровесников твёрдое убеждение, что молодцы у нас только ненавидящие свою страну", — сказа Чернов.

*признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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