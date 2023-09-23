Певица Анастасия обратилась к Михалкову за помощью в расследовании смерти матери

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анастасия тяжело переживает уход матери — режиссера Людмилы Салдадзе. Она обратилась к Никите Михалкову, Александру Бастрыкину и Геннадию Зюганову за помощью в расследовании смерти родительницы.

Фото: prt scr youtube.com/Илья Айвенго

"Анастасия обратилась к Никите Сергеевичу Михалкову, чтобы он способствовал расследованию обстоятельств смерти Людмилы Григорьевны. Мама Насти была членом Союза кинематографистов России, а Никита Сергеевич — его председатель. Должен помочь", — рассказал супруг артистки Владимир Зудин в интервью "МК".

По его словам, также они направили запрос Александру Бастрыкину, чтобы он взял этот вопрос под свой контроль. С депутатским запросом выступил и Геннадий Зюганов.

Владимир Зудин признался, что в естественную смерть женщины они не верят. Перед его глазами до сих пор стоит теща с огромным синяком под глазом.

"Активно пытаемся выяснить, что же на самом деле произошло с мамой и кто виновен в ее смерти. До сих пор перед глазами стоит ее лицо с огромным синяком. Перед смертью ее избили — это совершенно очевидно. И виновный должен быть найден и понести наказание", — заключил супруг Анастасии.

Ранее бывшая невеста Гришечкина опровергла слухи вокруг смерти артиста.

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