Бывшая возлюбленная Гришечкина обвинила его коллег и друзей во лжи

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая невеста Вячеслава Гришечкина Диана Бичарова опровергла заявления о якобы алкоголизме умершего актера. По ее словам, люди просто ищут способ напомнить о себе.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

"Невозможно молчать! Вся та грязь, которая сейчас льется связи со смертью и похоронами Славы, не укладывается в голове. Каждый ищет возможность напомнить о себе, опорочить человека, рассказать, как он якобы бомжевал на лавочках в пьяном угаре!" — жалуется в беседе со StarHit женщина.

Она также рассказала, что ложью являются слухи о планируемом бегстве Гришечкина из Москвы. У артиста был огромный проект, в котором он принимал активно участие — гастролировал, приезжал к солдатам, выступал в частях.

"Он очень любил эти поездки, видел, как солдаты любят его и ждут. Неужели у него было бы время пить и тем более вести маргинальный образ жизни, как пишут, и думать о каком-то переезде из Москвы! Крайняя поездка была 2 сентября, когда Слава выступал в полном здравии и ясном уме", — поделилась Бичарова.

По словам Дианы, нет никакой вражды и у нее с дочерью актера. На похоронах они встретились, обмолвились парой фразой и разошлись. В заключение она опровергла информацию о якобы брошенной собаке Гришечкина, которая оказалась никому не нужна — Бичарова отметила — пес будет жить у директора Вячеслава Максима, который обожает Беню.

Ранее брат актрисы Елены Захаровой опроверг слухи об алкоголизме звезды, пришедшей в нетрезвом виде на похороны Гришечкина.

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