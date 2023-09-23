Певица Анна Асти открыла бар "Сплетни" в Новосибирске на деньги фаната

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Анна Асти открыла собственный бар в Новосибирске под названием "Сплетни". Как пишет издание НГС, деньги на открытие артистке дал фанат.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Стоимость увеселительного заведения оценивается в 30 миллионов рублей.

Певица Анна Асти прославилась участием в коллективе Artik&Asti. Вместе с исполнителем и продюсером Артемом Умрихиным она выступала более 10 лет, но в 2021 году неожиданно сообщила об уходе из коллектива. Сейчас она строит сольную карьеру.

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