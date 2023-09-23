Украинская певица Анна Асти открыла собственный бар в Новосибирске под названием "Сплетни". Как пишет издание НГС, деньги на открытие артистке дал фанат.
Стоимость увеселительного заведения оценивается в 30 миллионов рублей.
Певица Анна Асти прославилась участием в коллективе Artik&Asti. Вместе с исполнителем и продюсером Артемом Умрихиным она выступала более 10 лет, но в 2021 году неожиданно сообщила об уходе из коллектива. Сейчас она строит сольную карьеру.
Ранее мы писали, что признанный иноагентом Андрей Макаревич закрыл ИП в России.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.