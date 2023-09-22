Рок-музыкант Андрей Макаревич* закрыл ИП в России

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) закрыл ИП в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Википедия

Макаревич использовал свой статус индивидуального предпринимателя последние 23 года. Благодаря ему он мог осуществлять свою концертную деятельность на территории страны. В настоящее время он принял решение его ликвидировать.

Помимо этого в стадии заморозки находится другой бизнес артиста: заморожена фирма "Самый Смак", также прекратила работу компания ООО "Синтез старз", у которой в 2022 году были долги на 300 тысяч рублей.

В апреле 2023 года Макаревич вышел из состава учредителей "Джем Клуба Андрея Макаревича". Само заведение продолжает работать.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.