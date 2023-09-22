Рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) закрыл ИП в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Макаревич использовал свой статус индивидуального предпринимателя последние 23 года. Благодаря ему он мог осуществлять свою концертную деятельность на территории страны. В настоящее время он принял решение его ликвидировать.
Помимо этого в стадии заморозки находится другой бизнес артиста: заморожена фирма "Самый Смак", также прекратила работу компания ООО "Синтез старз", у которой в 2022 году были долги на 300 тысяч рублей.
В апреле 2023 года Макаревич вышел из состава учредителей "Джем Клуба Андрея Макаревича". Само заведение продолжает работать.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом
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