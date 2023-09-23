Актер Кирилл Емельянов решил жениться во второй раз

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Кирилл Емельянов, прославившийся ролями в сериале "Кадетство" и фильме "Сволочи", признался, что сделал предложение своей девушке Ольге. Однако он не успел познакомить возлюбленную со своими сыновьями — Василием и Степаном.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

"Просто не было возможности. Вообще, когда я сразу же знакомил с детьми своих предыдущих девушек, то в отношениях ничего не получалось. Не знаю почему. Если появится такой случай, то, конечно, я обязательно ее познакомлю, потому что это надо сделать. Мои дети — это неотъемлемая часть меня", — объяснил артист в проекте "PRO Жизнь".

По его словам, они вместе с Ольгой уже три года, познакомились благодаря общей знакомой и первое время общались только по видеосвязи, так как его возлюбленная в тот период жила в Африке.

Кирилл Емельянов был женат на коллеге по цеху Екатерине Директоренко, которая и подарила ему двоих детей.

Ранее стало известно, что новоиспеченная супруга Александра Петрова завела котенка, которого называет своим сыном.

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