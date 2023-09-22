Жена Александра Петрова завела котенка, которого называет своим сыном

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новоиспеченная супруга Александра Петрова Виктория Антонова сообщила в своем микроблоге, что в их семье появился новый член — котенок, которого она назвала сыном. Девушка везде берет его с собой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Крестная выгуливает ребенка", — прокомментировала она, взяв "сына" на встречу с подругой.

Новость о свадьбе Александра Петрова на незнакомке ошеломила публику, потому что на протяжении почти пяти лет он встречался с коллегой по цеху Стасей Милославской. О своем расставании знаменитости ничего не говорили.

Ранее мы писали, что пышное торжество по случаю свадьбы Петрова состоится лишь в декабре.

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