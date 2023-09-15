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Мама Александра Петрова рассказала о свадьбе сына в декабре

1:04
Шоу-бизнес

Мать актера Александра Петрова, удивившего новостью о тайной женитьбе, заявила, что новоиспеченные супруги пока только расписались, а сама свадьба состоится в декабре.

Мама Александра Петрова рассказала о свадьбе сына в декабре
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Они молча расписались в загсе, свадьбу сыграют в начале декабря. Пока у Саши нет времени из-за съемок", — рассказала Алевтина Анатольевна "СтарХиту".

При этом родительница артиста призналась, что невестка ей очень нравится, она именно та, о которой всю жизнь мечтал Петров.

Любопытно, что не так давно мать артиста делилась видеороликом, где сын и его уже бывшая возлюбленная Стася Милославская держатся за руки и обнимаются.

"Мои", — писала Алевтина Анатольевна.

Что произошло между Стасей Милославской и Александром Петровым остается неизвестным. Про свою супругу он написал, что они познакомились на улице и спустя несколько встреч поняли, что это оно.

Ранее молодая супруга Александра Петрова призвала людей верить в любовь.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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