Мама Александра Петрова рассказала о свадьбе сына в декабре

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать актера Александра Петрова, удивившего новостью о тайной женитьбе, заявила, что новоиспеченные супруги пока только расписались, а сама свадьба состоится в декабре.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Они молча расписались в загсе, свадьбу сыграют в начале декабря. Пока у Саши нет времени из-за съемок", — рассказала Алевтина Анатольевна "СтарХиту".

При этом родительница артиста призналась, что невестка ей очень нравится, она именно та, о которой всю жизнь мечтал Петров.

Любопытно, что не так давно мать артиста делилась видеороликом, где сын и его уже бывшая возлюбленная Стася Милославская держатся за руки и обнимаются.

"Мои", — писала Алевтина Анатольевна.

Что произошло между Стасей Милославской и Александром Петровым остается неизвестным. Про свою супругу он написал, что они познакомились на улице и спустя несколько встреч поняли, что это оно.

Ранее молодая супруга Александра Петрова призвала людей верить в любовь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.