Блогер Анастасия Ивлеева после экстремального похудения весит 55 кг

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева в своем блоге призналась, что сейчас ее вес составляет 55 килограмм при росте 174 сантиметра. Чтобы достичь таких результатов, ей пришлось скинуть 14 килограмм.

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в инстаграм

"Мне страшно хотелось вернуть свое тело из 2019 и 2020 годов. И я это сделала. Сейчас 174/55", — рассказала артистка.

Ее неожиданное похудение поклонники не оценили — они считают, что звезда выглядит болезненно. Многие даже уверены, что дело не обошлось без средства для диабетиков "Оземпик", которым любят увлекаться знаменитости.

Ранее журналистка Ксения Собчак оценила внешний вид блогера Анастасии Ивлеевой, посетившей показ коллекции бренда Prada в Милане.

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