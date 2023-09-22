Телеведущий Владимир Познер путешествует по миру после начала СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Владимир Познер после отмены авторской программы на Первом канале перемещается по разным странам Европы. Так, у него есть три гражданства — РФ, США и Франции, позволяющие ему беспрепятственно путешествовать по миру.

Фото: prt scr youtube.com/вДудь

Как пишут журналисты NEWS.RU, в январе 2023 года Познер был замечен с супругой на спектакле в Париже. Позднее стало известно, что он отправился в Лос-Анджелес, а уже в июне он был в Москве. При этом август ведущий провел на курорте в Италии.

Владимир Познер продолжает свою творческую деятельность, не привязываясь к конкретному месту. При этом он не озвучивал свою позицию по поводу спецоперации на Украине, но считает, что власти пошли на это, чтобы Украина не вступила в НАТО.

Ранее телеведущий Иван Ургант показал редкое фото восьмилетней дочери.

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