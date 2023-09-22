Телеведущий Иван Ургант показал фото восьмилетней дочери в день ее рождения

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант показал, как выглядит его младшая дочь Валерия. На днях ей исполнилось 8 лет, поэтому ее отец опубликовал в Сети ее редкое фото и признался в любви.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

Телведущий уже много лет следует свое традиции, в день рождения кого-то из членов семьи он публикует фото именинника и подписывает определенным образом: он ставит латинскую букву "I", ставит значок "сердечко" и указывает возраст. День рождения Валерии не стал исключением.

Иван Ургант счастливо женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. Вместе они воспитывают двоих общих детей — старшую Нину и младшую Валерию. Также у Натальи есть двое взрослых детей от первого брака, которых шоумен воспитывал как своих.

Ранее мы писали, что Иван Ургант принял участие в съемках дебютного кино журналиста Николая Солодникова

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