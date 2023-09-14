Телеведущий Иван Ургант приехал в Санкт-Петербург ради съемок в кино Николая Солодникова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант приехал в Санкт-Петербург, откуда опубликовал фотографию в своем блоге, ради съемок в дебютной картине журналиста Николая Солодникова. Как пишут журналисты, ему досталась главная роль в кино.

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

На сегодняшний день остаются неизвестными название картины и даже примерный сюжет. Прессе удалось выяснить лишь, что фильм поддерживает Фонд Александра Сокурова "Пример интонации". Съемки проекта проходили не только в Санкт-Петербурге, но и в Новгородской области.

В Фонде подтвердили участие Ивана Урганта в съемках, а дату релиза картины объявят позднее.

Николай Солодников — журналист, автор программ "Ещенепознер" и "Солодников", супруг журналистки Екатерины Гордеевой* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее шоумен Иван Ургант предстал перед поклонниками в новом образе - без бороды и усов.

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