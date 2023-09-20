Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин прокомментировал новость о нахождении в розыске, выразив свой страх словами: "Теперь это страшно".

Фото: Личный аккаунт Дани Милохина в Instagram

В 2022 году Милохин покинул шоу "Ледниковый период" в разгар сезона и отправился в Дубай. Вскоре после этого он выпустил дисс-трек на Первом канале под названием "Полегче", в котором исполнил песню рэпера Noize MC, который также признан иностранным агентом в России. В начале 2023 года блогер высказал свои опасения по поводу отсутствия доходов из-за отказа от контрактов на проекты в России.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. Впоследствии Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета", опубликовала в своем Telegram-канале обращение к руководству Министерства обороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября сообщалось, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

19 сентября было объявлено, что Милохин объявлен в розыск по запросу Анапского военкомата. Однако, согласно онлайн-базе данных МВД России, блогер не находится в федеральном розыске. Представители учреждения заявили, что у них нет никакой информации относительно розыска блогера.

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