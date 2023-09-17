Врач Александр Мясников рассказал о причинах смерти актёра Вячеслава Гришечкина

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Вячеслав Гришечкин ушёл из жизни в возрасте 61 года, предположительно, от инфаркта. Это грустное напоминание о том, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают уносить миллионы жизней каждый год.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Телеведущий и врач Александр Мясников поделился своим видением причин ранней утраты популярного артиста. Он утверждает, что одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний может быть стресс.

Как сообщает сайт aif.ru, постоянное напряжение и тревожность могут серьёзно навредить сердечной системе почти каждого человека. Поэтому важно научиться управлять стрессом и находить способы расслабления. Курение и употребление алкоголя также значительно повышают риск сердечных проблем.

"Важнейшая задача тут — признать проблему. Был первый звонок? Значит надо бросать курить, пить, покупать кроссовки и двигаться, проверить свой холестерин, правильно питаться, не перегружать себя. Но кто это делает? Вы все прекрасно знаете, но не делаете", — сказал Мясников.

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