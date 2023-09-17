На 62-м году жизни скончался актёр Вячеслав Гришечкин. Он известен своей ролью полковника Александра Староконя в популярном сериале "Солдаты". Его коллега по съёмочной площадке, актёр театра и кино Игнат Акрачков поделился своими воспоминаниями о последних годах жизни Гришечкина в беседе с "Вечерней Москвой".
Он отметил, что с Гришечкиным не только снимался вместе, но и поддерживал дружеские отношения. Актёр из сериала "Солдаты" запомнился ему как хороший и порядочный человек.
Актер также подчеркнул тёплые отношения Гришечкина с его супругой. После смерти жены у Гришечкина обострились проблемы со здоровьем.
"У них были очень близкие и закрытые, непубличные отношения. Они так берегли свою семью. После смерти жены он очень сильно сдал. Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро. Я понимаю его, такая связь не может пройти бесследно", — уверен Акрачков.
Коллега актёра подчеркнул, что супруга оказывала Гришечкину поддержку в борьбе с его заболеваниями.
"После того, как её уже не стало, он, привыкший к её заботам, не мог самостоятельно заботиться о себе. Это действительно очень жаль, что он покинул нас так рано", — подчеркнул Акрачков.
Смерть актёра объявили 16 сентября. Гришечкин сыграл около 170 ролей в театре и кино за свою карьеру.
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