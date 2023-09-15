Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем

Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из проблем с сердцем

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Российский музыкант Игорь Николаев сегодня был госпитализирован. Артист находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем, сообщают СМИ.

Медики принимают решение об операции.

Напомним, что в январе этого года Николаев пережил инфаркт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.