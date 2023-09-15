Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из проблем с сердцем
Российский музыкант Игорь Николаев сегодня был госпитализирован. Артист находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем, сообщают СМИ.
Медики принимают решение об операции.
Напомним, что в январе этого года Николаев пережил инфаркт.
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