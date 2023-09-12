Менеджер Дани Милохина сообщила, что ему не приходила повестка в военкомат

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Менеджер тиктокера и музыканта Дани Милохина Елизавета заявила, что её подопечный не получал повестку в армию.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Дани Милохина

При этом говорить что-то ещё на эту тему продюсер музыканта отказалась, пишет Газета.Ru.

"Комментариев мы на эту тему не даем. Информация о призыве ложная, повесток мы не получали", — сообщила менеджер.

11 сентября Telegram-канал Mash написал, что Милохина, который вернулся на родину в сентябре, должны отправить в армию в ближайший осенний призыв.

Тиктокер стоит на учёте в военкомате Краснодарского края, отсрочки у него нет, пишут журналисты. При этом приёмный отец исполнителя говорит, что из-за проблем со зрением Милохин не годен для прохождения срочной службы в рядах ВС РФ.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина считает, что вернувшегося в РФ Милохина следует призвать на службу, так как блогеру, известному своими русофобскими заявлениями за границей, явно не помешает патриотическое воспитание.

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