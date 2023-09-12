Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой забрать блогера Даню Милохина на военную службу в рамках осеннего призыва.
По её словам, после начала спецоперации тиктокер покинул Россию и стал распространять русофобские заявления, находясь за границей. Однако на днях блогер приехал на родину, уточнила Мизулина.
Она добавила, что Милохин не проходил службу в армии, а основания для получения отсрочки у него отсутствуют.
"С учётом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды Вооружённых сил России", — подчеркнула Мизулина в Telegram-канале.
Кроме того, она считает, что патриотическое воспитание необходимо Милохину. Взяв оружие в руки, блогер докажет, насколько он верен своему государству, сказано в посте.
Ранее сообщалось, что Милохин стоит на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года. Следовательно, он действительно может попасть на службу уже в этом году. Недавно блогер вернулся в Россию, хотя заявлял, что планирует жить за границей в ближайшем будущем.
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