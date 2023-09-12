Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать Даню Милохина в армию

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой забрать блогера Даню Милохина на военную службу в рамках осеннего призыва.

Фото: Openverse

По её словам, после начала спецоперации тиктокер покинул Россию и стал распространять русофобские заявления, находясь за границей. Однако на днях блогер приехал на родину, уточнила Мизулина.

Она добавила, что Милохин не проходил службу в армии, а основания для получения отсрочки у него отсутствуют.

"С учётом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды Вооружённых сил России", — подчеркнула Мизулина в Telegram-канале.

Кроме того, она считает, что патриотическое воспитание необходимо Милохину. Взяв оружие в руки, блогер докажет, насколько он верен своему государству, сказано в посте.

Ранее сообщалось, что Милохин стоит на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года. Следовательно, он действительно может попасть на службу уже в этом году. Недавно блогер вернулся в Россию, хотя заявлял, что планирует жить за границей в ближайшем будущем.