Актрису Надежду Михалкову заметили с обручальным кольцом

Актриса Надежда Михалкова редко появляется на публике в последнее время, но для российской премьеры голливудского фильма "Звук свободы" сделала исключение. На мероприятии она не стала экспериментировать с макияжем и причёской, ограничившись простым нарядом. Актриса была одета в просторный пиджак, свитер с широким воротом и голубые джинсы, пишет woman.ru.

Наибольший интерес вызвало кольцо, которое виднелось на безымянном пальце её правой руки. После развода с режиссёром Резо Гигинеишвили актриса старается сохранять свою личную жизнь в тайне от публики. Она не публикует личные фотографии в социальных сетях и избегает обсуждения своих отношений с журналистами. Тем не менее наличие кольца на её пальце может намекать на важные изменения в жизни.

Михалкова развелась с Гигинеишвили в 2017 году после семи лет брака. У пары есть двое детей — 12-летняя дочь Анна и 10-летний сын Иван. После развода Резо вернулся в свою родную Грузию, а дети остались с матерью в России. В настоящее время они редко видятся с отцом.

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