Your browser does not support the audio element.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина отмечает 90-летие. Она родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде и получила образование в Школе-студии МХАТ. В 1956 году присоединилась к труппе Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола. За свою карьеру Доронина также работала в Большом драматическом театре имени Горького, МХАТе имени Горького и Московском академическом театре имени Маяковского.

Фото: "Татьяна Доронина после церемонии награждения наград. 21 ноября 2019, Кремль, Москва" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.