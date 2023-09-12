Народная артистка СССР Татьяна Доронина продолжает хранить молчание после ухода из театра

2:07 Your browser does not support the audio element. Культура

Народная артистка СССР Татьяна Доронина отмечает 90-летие. Она родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде и получила образование в Школе-студии МХАТ. В 1956 году присоединилась к труппе Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола. За свою карьеру Доронина также работала в Большом драматическом театре имени Горького, МХАТе имени Горького и Московском академическом театре имени Маяковского.

Фото: "Татьяна Доронина после церемонии награждения наград. 21 ноября 2019, Кремль, Москва" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.

В 1987 году после разделения труппы Доронина стала художественным руководителем и директором МХАТа имени Горького, а с 2018 года она заняла пост президента этого театра.

На сцене МХАТа имени Горького она с успехом исполнила роли в таких спектаклях, как "Зойкина квартира", "Макбет", "Вишневый сад", "Лес", "Без вины виноватые", "Васса Железнова". Кроме того, Доронина также является режиссером и имеет более 25 постановок в своем репертуаре, включая "Женитьбу Белугина", "Пигмалион", "Белую гвардию", "Униженных и оскорбленных", "Дикарку" и "Как боги".

В 1998 году Доронина выпустила книгу под названием "Дневник актрисы". Она удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" и ордена Дружбы народов, а также является лауреатом ряда престижных театральных наград.

После инцидента с министром культуры Доронина продолжает сохранять молчание, как сообщает издание "Московский Комсомолец". После этого события она гордо покинула театр и отказалась от своей должности в его руководстве. Завершив карьеру в театре, она сыграла свою последнюю и ключевую роль в пьесе Горького.

Её кабинет до сих пор остается закрытым, и всё осталось так, как было при её управлении. В настоящее время Доронина время от времени мнит себя королевой.