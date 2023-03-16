Татьяна Доронина отказалась встречаться с внезапно появившейся племянницей

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У легендарной советской актрисы Татьяны Дорониной появилась неизвестная ей ранее племянница. Впрочем, кинозвезда пока не хочет с ней встречаться.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина свыше шести месяцев пребывает на лечении в геронтологическом центре. На днях 89-летняя звезда, являющаяся президентом МХАТ имени Горького, получила письмо от женщины по имени Юлия, которая утверждает, что приходится актрисе племянницей.

К этому письму Юлия приложила доказательства родственной связи, а также фотографии, по которым Доронина уже опознала своего дядю Вениамина. Автор письма утверждает, что этот мужчина — её прадед. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости шоу-бизнеса".

Однако актриса пока не хочет встречаться с Юлией, жалуясь на неважное самочувствие. Не так давно Доронина перенесла коронавирус, и теперь её состояние здоровья несколько ухудшилось. Она плохо передвигается и не может обходиться без посторонней помощи.

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