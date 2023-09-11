Певица Ани Лорак заявила, что не оказывает никакой военной помощи. Пост-обращение к журналистам и СМИ она опубликовала в своих соцсетях.
После призывов убрать артистку с российского телевидения Ани Лорак нарушила молчание и отметила, что помогает лишь беженцам, потерявшим кров, а также детям-сиротам, поскольку она сама прошла через школу-интернат.
"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — написала певица.
Также она обратилась к "нечестным СМИ" и попросила перестать манипулировать ее именем.
Ранее певица выступила с пронзительной речью в одном из выпусков "Ты супер!" на НТВ.
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