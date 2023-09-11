Певица Ани Лорак опровергла информацию о денежной помощи украинской армии

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак заявила, что не оказывает никакой военной помощи. Пост-обращение к журналистам и СМИ она опубликовала в своих соцсетях.

Фото: prt scr youtube.com/Ани Лорак

После призывов убрать артистку с российского телевидения Ани Лорак нарушила молчание и отметила, что помогает лишь беженцам, потерявшим кров, а также детям-сиротам, поскольку она сама прошла через школу-интернат.

"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — написала певица.

Также она обратилась к "нечестным СМИ" и попросила перестать манипулировать ее именем.

Ранее певица выступила с пронзительной речью в одном из выпусков "Ты супер!" на НТВ.

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