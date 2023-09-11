Украинская певица Ани Лорак, которая осуждала СВО и помогала деньгами ВСУ, стала членом жюри проекта «Ты супер!» на канале НТВ. В одном из выпусков она выступила с пронзительной речью, рассказав о тяжелом периоде в жизни.
Многие зрители посчитали, что ее слова относятся и к тому, что она проживает сейчас. После ее возвращения на российское телевидение, артистка столкнулась с осуждением и критикой.
"Самое сложное – это чувство, что ты никому не нужен. Недостаток любви, а мы все в ней нуждаемся. И поэтому, конечно, тяжело, когда в тебя никто не верит", – указала она.
Эти слова она озвучила, напомнив героям передачи, что выросла в бедности, и никто не верил в ее светлое будущее.
Ранее общественный деятель Виталий Бородин обещал рассказать, кто именно стоит за возвращением украинки Ани Лорак на российское телевидение.
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