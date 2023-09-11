Певица Ани Лорак впервые высказалась после возвращения на российское ТВ

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, которая осуждала СВО и помогала деньгами ВСУ, стала членом жюри проекта «Ты супер!» на канале НТВ. В одном из выпусков она выступила с пронзительной речью, рассказав о тяжелом периоде в жизни.

Фото: prt scr youtube.com/Ани Лорак

Многие зрители посчитали, что ее слова относятся и к тому, что она проживает сейчас. После ее возвращения на российское телевидение, артистка столкнулась с осуждением и критикой.

"Самое сложное – это чувство, что ты никому не нужен. Недостаток любви, а мы все в ней нуждаемся. И поэтому, конечно, тяжело, когда в тебя никто не верит", – указала она.

Эти слова она озвучила, напомнив героям передачи, что выросла в бедности, и никто не верил в ее светлое будущее.

Ранее общественный деятель Виталий Бородин обещал рассказать, кто именно стоит за возвращением украинки Ани Лорак на российское телевидение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.